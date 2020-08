Condenan a cadena perpetua al “Golden State Killer” Video Credit: KHSL - Published 6 minutes ago Condenan a cadena perpetua al “Golden State Killer” Un juez condeno a Joseph DeAngelo, conocido como el Asesino del Estado Dorado, a cadena perpetua por el asesinato y violación sexual de varias personas entre los setentas y ochentas. 0

shares ShareTweetSavePostSend ## el asesino en serie y violador conocido como el asesino del estado dorado o golden state killer, joseph james deangelo, fue sentenciado a cadena perpetua hoy. El ex poliía admitó haber matado a 13 personas y haber violado a decenas de mujeres en una serie de ataques en todo el estado en los años 70 y 80. Pero no fue arrestado hasta el 2018, despés de que una prueba de adn lo vinculara con los címenes. Durante tres ías esta semana, decenas de sobrevivientes y familiares de las íctimas tuvieron la oportunidad de hablar directamente con el hombre de 74 años en la corte. Deangelo se disculó con sus íctimas momentos antes de que se anunciara la sentencia. "escucé todas sus declaraciones, cada una de ellas. Y realmente lo siento por todos los que he lastimado. Gracias, su señoía". Un juez condeó a deangelo a cadena perpetua sin





You Might Like

Tweets about this