Storms cause damage across the Valley
Video Credit: ABC15 Arizona - Duration: 02:19s - Published
The day after storms, many woke up to damage right in their yards.
ARIZONA AT 4:00.FIRST AT 4:00 MONSOON 2020HITTING THE VALLEY WITH A BANG.WE WANT TO SHOW YOU WHAT IS LEFTBEHIND RIGHT NOW.WILDFIRES BURNING, SPARKED BYLIGHTNING, POWER GETTINGRESTORED.SOME OF THE TREES CRASHING INTOHOMES.THIS IS NEAR 32nd STREET INOSBORNE.THAT TREE HAS BEEN THERE ACENTURY, BUT THE MONSOON STRONGENOUGH TO TAKE IT DOWN.THAT FAMILY LUCKILY OUTSIDE WHENIT HAPPENED.WE HAVE TEAM COVERAGE ALLEVENING LONG.WE'RE GOING TO START OFF WITHMIKE PELTON LIVE WHERE ONECOMMUNITY IS DEALING WITH A BIGMESS TO NOW CLEAN UP.MIKE.