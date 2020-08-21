Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Storms cause damage across the Valley

Video Credit: ABC15 Arizona - Duration: 02:19s - Published
Storms cause damage across the Valley
The day after storms, many woke up to damage right in their yards.

ARIZONA AT 4:00.FIRST AT 4:00 MONSOON 2020HITTING THE VALLEY WITH A BANG.WE WANT TO SHOW YOU WHAT IS LEFTBEHIND RIGHT NOW.WILDFIRES BURNING, SPARKED BYLIGHTNING, POWER GETTINGRESTORED.SOME OF THE TREES CRASHING INTOHOMES.THIS IS NEAR 32nd STREET INOSBORNE.THAT TREE HAS BEEN THERE ACENTURY, BUT THE MONSOON STRONGENOUGH TO TAKE IT DOWN.THAT FAMILY LUCKILY OUTSIDE WHENIT HAPPENED.WE HAVE TEAM COVERAGE ALLEVENING LONG.WE'RE GOING TO START OFF WITHMIKE PELTON LIVE WHERE ONECOMMUNITY IS DEALING WITH A BIGMESS TO NOW CLEAN UP.MIKE.




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Large tree collapses on Phoenix home during monsoon storm [Video]

Large tree collapses on Phoenix home during monsoon storm

Thursday night storms left a lot of damage around the Valley.

Credit: ABC15 Arizona     Duration: 01:26Published
Storms slam the Valley [Video]

Storms slam the Valley

Storms cause damage and outages throughout the Valley.

Credit: ABC15 Arizona     Duration: 03:01Published