Tropical Storm Marco shifts east
Tropical Storm Marco shifts east
Tropical storm Marco shifted east on Saturday making a Louisiana landfall more likely.
METEOROLOGIST: I AM CHRISTANAKAY.LOOKING AT TWO TROPICAL SYSTEMS,TROPICAL STORM LAURA, TROUBLESTORM MARKER.ALL EYES ARE ON TROPICAL STORMMARCO AS IT IS EXPECTED TOSTRENGTHEN INTO A HURRICANE BYTHE END OF THE DAY TODAY ORTOMORROW MORNING.THE TRACK HAS IT MOVING INTO THEGULF OF MEXICO BY SUNDAY EVENINGAS A STRONG CATEGORY ONEHURRICANE, MAXIMUM SUSTAINEDWINDS AT 85 MILES PER HOUR THENHEADING TOWARD THE NORTHWEST.HOW MUCH IS IT GOING TO CURVE?IT IS POTENTIALLY TRACKING TO BEANYWHERE BETWEEN GOLF ORMISSISSIPPI OVER DOWN TOWARDSPARTS OF LAKE CHARLES, LOUISIANABEFORE EVENTUALLY MAKINGLANDFALL AND DISINTEGRATING INTOA TROPICAL STORM.WE WILL GIVE YOU MORE DETAILSALL ABOUT TROPICAL STORM MARCOAS WELL AS TROPICAL STORM LAURACOMING UP AT 6:00 TONIGHT