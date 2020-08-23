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Marc-Andre Fleury responds to agents' tweet

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:46s - Published
Marc-Andre Fleury responds to agents' tweet

Marc-Andre Fleury responds to agents' tweet

Marc-Andre Fleury responds to his agents' tweet of an image of him appearing to be stabbed in the back.

CAUSED A STIR ONLINE.ALLEN WALSH TWEETED OUT THISPHOTO OF THE BELOVED GOALIEAPPEARING TO MAKE A SAVE, WHILEBEING STABBED IN THE BACK.THAT SWORD HAS HEAD COACH PETERDEBOER'S NAME ON IT.THE AGENT POSTED THE PICTUREWITHOUT COMMENT BUT MANYBELIEVE HE'S UPSET THAT FLEURYISN'T GETTING ENOUGH PLAYINGTIME.FLEURY HAD THIS TO SAY AT APRESS CONFERENCE THIS MORNING."IT'S MAYBE A WAY TO DEFEND MEIN THAT SITUATION FOR NOTPLAYING MUCH.BUT YOU KNOW, I'M HERE TO WINWITH MY TEAM AND HAVE SUCCESSAND THAT'S WHAT MATTERS."FLEURY AVOIDED QUESTIONS ABOUTWHETHER OR NOT HE KNEW THEAGENT WAS GOING TO POST THEPHOTO.BUT DID SAY THERE ARE NO HARD




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Tweets about this

RyanGTVProd

Ryan Goodman Fleury responds to agent’s controversial tweet, hours before @GoldenKnights take the ice for game 1 tonight. https://t.co/AuThI5R4TC 4 hours ago