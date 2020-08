Incendio Cold Springs arde en el Condado de Modoc Video Credit: KHSL - Published 4 minutes ago Incendio Cold Springs arde en el Condado de Modoc El Incendio Cold Springs aumento de tamaño alcanzando más de 52,000 acres. 0

shares ShareTweetSavePostSend Revisemos los incendios forestales que arden en nuestra regón. El incendio de cold spring en el condado de modoc esá creciendo ápidamente. Ese fuego que arde en el bosque nacional modoc tiene ahora ás de 52 mil acres y solo el 6 por ciento esá contenido. Originalmente comenó hace casi una semana, pero se dispaó en tamaño el domingo. La oficina de manejo de las tierras o bureau of land management esá a cargo de este incendio. Dicen que a pesar de su tamaño muy pocas estructuras esán amenazadas. Hayórdenes de evacuacón vigentes para los terrenos del campamento del embalse de blue lake y





