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Gateway high school tour

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:40s - Published
Gateway high school tour

Gateway high school tour

Progress is being made as construction workers build a new high school in Fort Myers.

EXHAUST OF THE VEHICLES OVER THEVERY DRY GRASS...WAS LIKELY THECAUSWE ARE GIVING YOU A LOOK AT THEPROGRESS BEING MADE AT GATEWAYHIGH SCHOOL, IN FORT MYERS.

THISIS THE NEW SCHOOL BEING BUILT ONGRIFFIN ROAD NEAR STATE ROAD 82.THE ALMOST 276-THOUSAND SQUAREFOOT SCHOOL WILL HAVE 95CLASSROOMS...A MEDIA CENTER,SPORTS FIELDS AND THE DININGAREAS.

IT’LL HOLD MORE TH2-THOUSAND STUDENTS."it kind of...design ar




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Mark Wilson won five times on the PGA Tour, and 9 times professionally. Born in Menomonee Falls and after attending high school at Wisconsin Lutheran, he loves coming back and giving back.

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