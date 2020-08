Concejo acepta fondos de alivio por coronavirus Video Credit: KHSL - Published 2 minutes ago Concejo acepta fondos de alivio por coronavirus El concejo municipal acepto fondos de alivio por coronavirus para compensar los gastos incurridos por la pandemia. 0

shares ShareTweetSavePostSend Concejo municipal tambien acepto los fondos del alivio por coronavirus o cares act. Hasta ahora, la ciudad ha recibido uno punto tres millones de ólares. Es una forma de reembolsar a la ciudad el costo desde el inicio de la pandemia. Los fondos cubrián el tratamiento y las pruebas de covid-19 en hospitales, distribuciones de material de proteccón, entrega de alimentos a las personas mayores y subvenciones a las pequeñas empresas afectadas por la orden de permanecer en casa. La ciudad puede gastar el dinero hasta finales





You Might Like

Tweets about this