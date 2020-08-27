Sports teams boycotting games due to civil unrest
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:44s - Published
Sports teams are now boycotting games showing solidarity to the civil unrest.
IT STARTED WITH THE MILWAUKEEBUCKS BOYCOTTING THEIR PLAYOFFGAME AGAINST ORLANDO.AND THEN MORE TEAMS ACROSSDIFFERENT SPORTS ALSO ANNOUNCEDTHEY WERE BOYCOTTING.THIS - AS LAS VEGAS TEAMS AREREACTING.AND SPORTSBOOKS AREISSUING REFUNDS.LAS VEGAS RAIDER - ZAY JONES -WAS ASKED ABOUT THE SITUATION."IT'S JUST SAD AND TRAGIC ABOUTWHAT'S GOING ON AND WHAT'SHAPPENING RIGHT NOW AND PRAYERSTO THOSE PEOPLE WHO AREAFFECTED BY IT WE ARE ALLAFFECTED BY IT IN A SENSE ITHINK THE GREATEST THING ISUNITY AND COMING TOGETHER ANDHAVING THOSE CONVERSATIONS INWAYS TO HELP."HE ALSO SAYS HEAD COACH JONGRUDEN HAS EMPHASIZED -CONVERSATIONS ARE IMPORTANT.