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Kenosha County Sheriff David Beth updates Kenosha safety efforts

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 00:49s - Published
Kenosha County Sheriff David Beth updates Kenosha safety efforts
Kenosha County Sheriff David Beth reviews nights of protests in Kenosha.

NIGHTTIME HAS BEEN PAYINGDIVIDENDS.LAST NIGHT IT WAS VERY PEACEFUL.TUESDAY NIGHT NOT QUITE SOPEACEFUL, BUT IT WASN'T TOO BAD.MONDAY NIGHT WAS OUR BIG NIGHT.HOPEFULLY WE'RE OVER THAT HUMPOF WHAT WE HAVE TO FACE.HOPEFULLY THE -- WE KNOW THERE'SSTILL PEOPLE OUT THEREINSTIGATORS TRYING TO CAUSETROUBLE AND FIRE THINGS UP.GOT IT.WE HAVE HAD THOSE BEFORE.EVERYDAY LIFE WE HAVEINSTIGATORS OF TROUBLE, ANDWE'RE GOING TO DO OUR BEST TODEAL WITH THAT TOO.OVERALL I'M VERY PLEASED WITHTHE LAST 24 HOURS HERE INKENOSHA, THE RESPONSE FROM EVERYPART OF GOVERNMENT.THE RESPONSE OF THE PEOPLE OFKENOSHA AND THE COOPERATI




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Florence Ferrara RT @sbauerAP: Kenosha County Sheriff David Beth: “Last night was very peaceful. Tuesday night, not quite so peaceful, but it wasn’t too ba… 3 seconds ago

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