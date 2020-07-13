NHL players, including VGK hold press conference amid postponed games
MY TEAM AND BE THE ONLY GUY ORIS THERE GONNA BE A COUPLEGUYS?16:47 THE CONVERSATION STARTEDWITH WHITE PLAYERS ON OTHERTEAMS WANTING TO TALK6:03 IF YOU LOOK AROUND THISROOM, THERE'S ALOT OF WHITEATHLETES IN THIS ROOM.AND I THINK THAT'S A STATEMENTTHAT'S BEING MADE RIGHT NOW.6:23 I GO TO WAR WITH THESEGUYS AND I HATE THEIR GUTS ONICE BUT I COULDN'T BE MOREPROUDKNIGHTS HEAD COACH SPOKE OFREEVES SAYING HE HAS HIS FULLSPORT AND HE KNOWS IT WAS NOEASY DECISION TO MAKE.GAMES ARE SUPPOSED TO RESUME ONSATURDAY.STAY WITH KTNV DOT COM FOR THELATEST DETAILS AP 13 ACTIONNEWS.THE PRO SPORTS WALKOUTS FOLLOW