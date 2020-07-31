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The Hammonds are the August 2020 winners of the Chick-fil-A Everyday Heroes award

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 03:50s - Published
The Hammonds are the August 2020 winners of the Chick-fil-A Everyday Heroes award

The Hammonds are the August 2020 winners of the Chick-fil-A Everyday Heroes award

The Hammonds are the August 2020 winners of the Chick-fil-A Everyday Heroes award

THIS MONTHCHICK-FIL-A EVERYDAY HEROESAWARD.

WHEN KEITH AND REGINAHAMMOND FIRST MOVED INTOJOHNSTON SQUARE IN EASTBALTIMORE BACK IN THE 1980THEY HAD HIGH HOPES FOR THENEIGHBORHOOD.

BUT WHEN THEYSAW JOHNSTON SQUARE BEINGPASSED OVER FOR DEVELOPMENTPROJECTS AND NEW BUSINESSES,THEY DECIDED TO TAKE ACTION.AND THEYNOTICEABLE PROGRESS INIMPROVING THEIR BELOVEDNEIGHBORHOOD.

WMAR-2 NEWSMEGAN KNIGHT HAS MORE ON WHATMAKES THE HAMMONDS - EVERYDAYHEROEABLE TO HAVE FUN THIS SUMMERDESPITE CONCERNSKIDS AT SOME SUMMER CAMPS INMAINE WERE STILL ABLE T




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