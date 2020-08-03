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Ex-UConn star, top NBA sixth man Cliff Robinson dies at 53

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:20s - Published
Ex-UConn star, top NBA sixth man Cliff Robinson dies at 53

Ex-UConn star, top NBA sixth man Cliff Robinson dies at 53

No cause of death was given, though former Huskies coach Jim Calhoun said Robinson had a stroke 2 1/2 years ago.

ROLE IN MARSHALL.ONE OF THE BESTPROFESSIONALATHLETES TO COMEOUT OF WESTERNNEW YORK HASPASSED AWAY.CLIFF ROBINSONGREW UP IN BUFFALO-- AND WENT TORIVERSIDE HIGHSCHOOL BEFORE THEUNIVERSITY OFCONNECTICUT ANDTHE N-B-A.HE SPENT 18 YEARS INTHE LEAGUE -- AND IS50TH ON THE N-B-A'SALL TIME SCORINGLIST.CLIFF ROBINSON W




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NBA and 'Survivor' Star Cliff Robinson Dead at 53

Cliff Robinson, the longtime NBA player who also appeared on "Survivor" has died. The cause of death...
TMZ.com - Published


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WCJB TV20 News Nicknamed Uncle Cliffy, Robinson played 18 seasons in the NBA and helped the Portland Trail Blazers reach two NBA F… https://t.co/bhJYoCqtNY 4 hours ago

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