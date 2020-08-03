Ex-UConn star, top NBA sixth man Cliff Robinson dies at 53

ROLE IN MARSHALL.ONE OF THE BESTPROFESSIONALATHLETES TO COMEOUT OF WESTERNNEW YORK HASPASSED AWAY.CLIFF ROBINSONGREW UP IN BUFFALO-- AND WENT TORIVERSIDE HIGHSCHOOL BEFORE THEUNIVERSITY OFCONNECTICUT ANDTHE N-B-A.HE SPENT 18 YEARS INTHE LEAGUE -- AND IS50TH ON THE N-B-A'SALL TIME SCORINGLIST.CLIFF ROBINSON W
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