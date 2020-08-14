Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Negro Leagues Baseball Museum pays tribute to Chadwick Boseman

Video Credit: KMBC - Duration: 00:59s - Published
Negro Leagues Baseball Museum pays tribute to Chadwick Boseman
Negro Leagues Baseball Museum pays tribute to Chadwick Boseman

DO THAT, VISIT THE AQUARIUSMANAGEMENT AGENCY’S FCEBOOKPAGE.NEW TONIGHT, THE NEGRO LEAGUESBASEBALL MUSEUM IS HONORING THELIFE OF CHADWICK BOSEMANTHE ACTOR DIED OF COLON CANCERON FRIDAY.HE WAS 43-YEARS-OLD.KMBC 9’S MATT FLENER, EXPLAINSHOW BOSEMAN’S LEGACY WILL REMAINA BIG PIECE OF THE MUSEUM’SHISTORY.MATT: TONIGHT, THE NEGRO LEAGUESBASEBALL MUSEUM HAS PUT THEKANSAS CITY MONARCHS JERSEYCHADWICK BOSEMAN WORE IN THEFILM 42 ON DISPLAY.BOSEMAN, PLAYING JACKIE ROBINSONIN THAT FILM, JUST 5 YEABEFORE HIS STAR ROSE EVEN MOREIN BLACK PANTHER.BOSEMAN VISITED KANSAS CITY IN2013, THE YEAR THE FILM 42 CAMEOUT FOR A PREMIER.NEGRO LEAGUES MUSEUM PRESIDENTBOB KENDRICK SAYS HE HAS GREATMEMORIES OF BOSEMAN’S VISIT.HE TALKED ABOUT THE IMPACT OFTHE ACTOR’S CAREER.




You Might Like


Tweets about this

Sut_ESPN

Rick Sutcliffe RT @kmbc: At the premiere of "42," Chadwick Boseman and actor Harrison Ford presented Negro Leagues Baseball Museum @nlbmprez with a KC Mon… 3 minutes ago

kmbc

KMBC At the premiere of "42," Chadwick Boseman and actor Harrison Ford presented Negro Leagues Baseball Museum @nlbmprez… https://t.co/3TSIFS5iUv 6 minutes ago

KionaSinks

Kiona Sinks RT @MOTourismNews: Chadwick Boseman, who passed away Friday, portrayed Jackie Robinson in the movie “42.” The baseball legend got his start… 14 minutes ago

cgrace1998

C Grace RT @fox4kc: KC Negro Leagues Baseball Museum remembers actor Chadwick Boseman https://t.co/veg4coIN9O 1 hour ago

lesliedyer45

Leslie Dyer RT @nlbmprez: KC Negro Leagues Baseball Museum remembers actor Chadwick Boseman | FOX 4 Kansas City WDAF-TV | News, Weather, Sports https:/… 1 hour ago

juliettemitchel

juliette mitchell RT @espn: Our own @clintonyates welcomes President of the Negro Leagues Museum, Bob Kendrick, and others to tell the history of the Negro L… 1 hour ago

BLVCK_JESUS

G RT @espn: "If you were great in the Negro Leagues, you would've been great in the Major Leagues." Bob Kendrick, President of the Negro Lea… 2 hours ago

WDSPRMaven

Becky S. Wilson @marcuslemonis #campingworld may I ask of you have selected a nonprofit organization to donate a camper to? This wo… https://t.co/ScIWG8RXrK 3 hours ago


Related videos from verified sources

Chadwick Boseman leaves part of legacy in KC [Video]

Chadwick Boseman leaves part of legacy in KC

A piece of Chadwick Boseman's legacy will live on in Kansas City, Missouri.

Credit: 41 Action News     Duration: 01:58Published
MLB set to commemorate 100th anniversary of Negro Leagues [Video]

MLB set to commemorate 100th anniversary of Negro Leagues

MLB set to commemorate 100th anniversary of Negro Leagues

Credit: 41 Action News     Duration: 02:46Published
MLB to honor Negro Leagues [Video]

MLB to honor Negro Leagues

The MLB is preparing for its salute to the Negro Leagues.

Credit: 41 Action News     Duration: 01:37Published