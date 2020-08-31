NB Colorado Blvd Ramp to WB I-70 closing for 20+ days
COLORADO'S HISTORY BUT NOW 77%CONTAINED.Molly: WE HAVE A TRAFFIC ALERTTHAT WILL HAVE A MAJOR IMPACT ONDRIVERS FOR THE NEXT FOUR WEEKS.TRAFFIC ANCHOR JAYSON LUBERJOINS US WITH DETAILS, AND CDOTIS CLOSING A MAJOR RAMP TO I-70.Jayson: A LOT OF CHANGES, AS YOUCAN SEE ALONG I-70 AND WE HAVECDOT CHANGING ALL KINDS OFDIFFERENT RAMPS ALONG THECENTRAL 70 CORRIDOR, AND THENEXT ONE TO CLOSE IS THE RAMPFROM NORTHBOUND COLORADOBOULEVARD TO GO WEST ON I-70.IT'S A SHORT RAMP, CURVES AROUNDFROM COLORADO TO I-70 BUT THECLOSURE IS GOING TO IMPACTTHOUSANDS OF DRIVERS EVERYSINGLE DAY.