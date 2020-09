Fallece una bombero combatiendo en complejo August Video Credit: KHSL - Published 1 week ago Fallece una bombero combatiendo en complejo August Una bombero de Texas falleció el lunes en un accidente vehicular mientras combatían en complejo de incendios August en el Bosque Nacional de Mendocino. 0

shares ShareTweetSavePostSend El servicio forestal confirmo la muerte de un bombero que trabajaba en el complejo august en el condado de glenn. Medios de comunicacón en texas identificaron a esta persona como diana jones de cresson texas. Aseguran que diana y su hijo, que es un capián de bomberos voluntarios, veían a california cada año a combatir incendios. El lunes muró en un accidente cuando estaba tratando de reposicionar su camioneta durante en la ínea de batalla. Otro bombero tambén resulto herido combatiendo este incendio, no se ha identificado al bombero pero no se cree que se trate del hijo de diana.





You Might Like

Tweets about this