Check This Out: Missile launch from Vandenberg
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:46s - Published
The Air Force tested weapons systems from Vandenberg
UNARMED MISSILE OFFCALIFORNIA'S COAST FROM THEVANDENBERG AIR FORCE BASE.CHECK THIS OUT.IN: ITEM 135, LAUNCHER CLOSUREDOOR OPEN.NATS OF ROCKET SOUNDSTHAT WAS A MINUTEMAN THREEINTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE LAUNCHINGFROM VANDENBERG.THE PURPOSE OF THE TEST --ACCORDING TO THE AIR FORCEGLOBAL STRIKE COMMAND -- WAS TOVERIFY THE SAFETY...SECURITY... EFFECTIVENESS... ANDRELIABILITY OF THE WEAPONSYSTEM.THE OPERATIONS GROUP COMMANDERCALLING THIS A QUOTE SUCCESSFULDEMONSTRATION OF OUR NATION'SCAPABILITY END QUOTE.