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Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 9/3/20

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 03:23s - Published
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 9/3/20
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 9/3/20

WILL BE THEDOMINATE WEATHERFEATURES ACROSSSOUTHERN IDAHOFOR THE NEXTSEVERAL DAYS.

INFACT, RECORD-CHALLENGING ORPOSSIBLY EVENRECORD-SETTINGTEMPS ARE HEADEDOUR WAY FRIDAY ANDSATURDAY, WHENTRIPLE DIGITS LOOKLIKELY ACROSSMUCH OF THETREASURE VALLEY.USUALLY IN EARLYSEPTEMBER BOISE ISENJOYING HIGHS INTHE MID-80S.

SMOKEWILL LIKELY START TOTRICKLE BACK IN ASWELL, LEADING TOHAZY SUNSHINE FORTHE WEEKEND.

BYLABOR DAY, COOLERAIR STARTS TO WORKITS WAY IN, WITHHIGHS DIPPING INTOTHE MID-80S WITHSOME WIND FOR THEHOLIDAY ITSELF.

ITWILL BE EVENCOOLER TUESDAYAND WEDNESDAYWITHTHE 70S IN THELOWER ELEVATIONSAND 60S IN THEMOUNTAINS.IT'S 6:.AFTER THE BREAK..




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