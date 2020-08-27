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COVID-19 Thursday am update

Video Credit: KMBC - Duration: 00:41s - Published
COVID-19 Thursday am update
COVID-19 Thursday am update

MAKING A STEADY RISE INCORONAVIRUS CASES IN BOTH,KANSAS AND MISSOURI.LOOK AT THE STATE OF MISSOURIREPORTED MORE THAN 1,400 NEWCASES YESTERDAY.THAT IS EIGHT STRAIGHT DAYS WITHMORE THAN 1,000 NEW CASES.KANSA.MEANWHILE IS REPORTING MORE THAN1,300 NEW CASES SINCE MONDAY ANDEVERY UPDATE GOING BACK TOAUGUST 24TH NOW IS INCLUDED MORETHAN 1,000 NEW CASES POSITIVITYRATES ARE SKY HIGH IN BOTHSTATES IN KANSAS MORE THAN 16%16.8 IN FACT OF TESTS OR COMINGBACK POSITIVE RIGHT NOW.THAT’S UP FIVE.IT’S OVER THE LAST WEEK A HEALTHEXPERTS SAY ANYTHING 10 OR BELOWIS BETTER.IT WAS VERY MORE THAN 13% OFTESTER COMING BACK POSITIVETHAT’S COMPARED TO




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