Redding tiene nuevo jefe de bomberos

Accón noticiero telemundo... el departamento de bomberos de redding tiene un nuevo jefe de bomberos. En la reunón del ayuntamiento del martes el administrador de la ciudad, barry tippin, anuncó que jerrod vanlandingham seía el nuevo jefe. Vanlandingham tiene 25 años de experiencia en la ciudad de longmont en colorado. Paó 8 años como jefe de la divisón de bomberos. Vanlandingham no es ajeno al norte de california, ya que acudio a butte college y shasta college. Se espera que vanlandingham comience el póximo mes. El jefe cullen krieder se retió el mes pasado.





