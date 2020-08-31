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Free COVID-19 testing in Henderson

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:25s - Published
Free COVID-19 testing in Henderson

Free COVID-19 testing in Henderson

Today you can get tested for COVID-19 for free.

Stop by the Heritage Park Senior Facility near Lake Mead and Boulder Highway from 8 a.m.

To 1 p.m.

STOP BY THE HERITAGE PARKSENIOR FACILITY NEAR LAKE MEADAND BOULDER HIGHWAY FROM 8 AMTO 1 PM.YOU NEED AN APPOINTMENT-- WEHAVE A LINK TO MAKE ONE AT KTNVDOT COM.AND DON'T FORGET-- YOU CANALSO GET TESTING FOR FREE ATTEXAS STATION, SAM BOYD STADIUMAND FIESTA HENDERSON.NO APPOINTMENT IS REQUIRED--THOSE SITES ARE OPEN MONDAYTHROUGH FRIDAY FROM 6 A.M.TO NOON - NOW THROUGH SEPT.18.LABOR DAY WEEKEND KICKS OFF




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