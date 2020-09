Alerta Flex por ola de calor y abren centro de enfriamiento en Chico Video Credit: KHSL - Published 1 day ago Alerta Flex por ola de calor y abren centro de enfriamiento en Chico Se emitió una alerta flex para conservar energía desde el sábado hasta el lunes por una ola de calor. Mientras tanto la Ciudad de Chico abrirá un centro de enfriamiento en Depot Park. 0

shares ShareTweetSavePostSend Algunas medidas fueron establecidas para mantener la electricidad prendida durante este fin de semana, ya que nos esperan temperaturas extremas en nuestra regón. El gobernador gavin newsom firmo una proclamacón de emergencia liberando mas capacidad de enería ayer en la noche. La proclamacón permite que plantas de enería generen ás electricidad y suspende ciertos requisitos de permisos. El operador de la red electrica emitó una alerta flex a nivel estatal, pidéndole a los californianos conservar luz de las tres de la tarde hasta las nueve de la noche del ábado a domingo. ### y aqí en chico tambén se tiene previsto un centro de enfriamiento para la ola de calor. Se instalaá unas carpas para que den sombra con vaporizadores de agua en el parque depot. El parque esá en las calles quinta y cedar. Estaá abierto desde el medioía hasta las 8 de la noche del ábado al lunes. Cualquiera que quiera escapar del





You Might Like

Tweets about this