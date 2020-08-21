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New arts and crafts center opens in Buffalo neighborhood

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:27s - Published
New arts and crafts center opens in Buffalo neighborhood
Bringing imagination to life in Buffalo

TEACHINGDOCUMENTS.THINGS AREBEGINNING TO LOOKAT A LOT MORECOLORFUL IN ONEBUFFALONEIGHBORHOOD.TODAY WAS THEGRAND OPENING OFTHE "LOVEJOYVILLAGE ARTCONNECTION".IT'S LOCATED ON EASTLOVEJOY STREET.IT'S A NEW OUTLETFOR KIDS AND ADULTSTO SHOW OFF THEIRCREATIVE SIDE.I THINK IT'S GOING TOBE A GREAT ASSET TOOUR COMMUNITY.

IT'SA PLACE FOR KIDS TOBE ABLE TO COME ANDDO SOME ARTS ANDCRAFTS.

WE ALSOHAVE DIFFERENTWORKSHOPS FORADULTS AS WELL.YOU CAN SIGN U




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