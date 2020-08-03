Creighton Prep Athlete Tests Positive for COVID-19
Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 00:25s - Published
Creighton Prep Athlete Tests Positive for COVID-19
TONIGHT, THAT THECREIGHTON PREP....VARSITY AND JVFOOTBALL TEAMS....ARE IN A SELFQUARANTINE AFTERONE PLAYER TESTEDPOSITIVE FOR COVID-19...THE SCHOOL HASSUSPENDED ALLACTIVITIES FOR THETWO PROGRAMS,INCLUDING CANCELINGTHE VARSITY FOOTBALLGAME AGAINSTBELLEVUE WEST ONSEPTEMBER 10TH, ANDTHE JV GAME AGAINSTMILLARD NORTHSEPTEMBER 12TH...THE FRESHMEN ANDRESERVE PROGRAMSWILL CONTINUE ONWITH SCHEDULEDACTIVITES ACCORDINGTO THE SCHOOLAND IN IOWA......THE