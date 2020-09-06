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Hotrods, Burgers and Beers fundraiser happening Saturday

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:21s - Published
Hotrods, Burgers and Beers fundraiser happening Saturday

Hotrods, Burgers and Beers fundraiser happening Saturday

The annual Hotrods, Burgers and Beers fundraiser will be taking place from 7 a.m.

To 2 p.m.

On Saturday to support our veterans.

FLIGHT KERN COUNTY.23ABC'S KALLYN HOBMANN JOININGUS LIVE FROM THE EVENT'S VENUEINNORTHWEST BAKERSFIELD WITHDETAILS ON HOW YOU CANATTEND...KALLYN?GOOD MORNING TORI.

I'M HERE ATTHE 1933 EVENT CENTER WHERECLASSIC CARS AND TRUCKS FROM1973 AND EARLIER WILL BE LININGUP TO SUPPORT OUR VETERANS.

TAKEA LOOK AT THISFOOTAGE FROM PAST EVENTS...HOTRODS...BURGERS.

AND BEERS ISAN ANNUAL FUNDRAISER THATRAISES MONEY TO SEND OURVETERANS TO SEE THE MEMORIALS INWASHINGTON D.C.AS YOU CAN SEE.

AMAZING.

OLDERCARS ARE PUT ON DISPLAYFOR ATTENDEES TO SEE.EVENT HOST JACK VETTER SAYS HE'SEXPECTING AROUND 200 CARSTO FILL THE ENTIRE PARKING LOT.FOOD AND DRINKS WILL SERVED TOO.YOU CAN GET A BREAKFASTBURRITOAND COFFEE FOR $7.

OR.

OFCOURSE.

A BURGER AND BEERFOR $10VETTER SAYS THE VENUE ALLOWSPLENTY OF OUTDOORSPACE.

BUT FACE MASKS AND SOCIALDISTANCING AREENCOURAGED.THERE WILL ALSO BE A VETERANSHONOR WALK BEGINNING AT 11A-M.AGAIN.

THE HOTRODS...BURGE RS.AND BEERS EVENT WILL BEHAPPENING HERE AT THE 1933 EVENTCENTER FROM 7 A-M TO 2P-M.

FOR NOW HERE IN NORTHWESTBAKERSFIELD...KALLYN HOBMANN...23ABC...CONNECTING YOUAND IN ENTERTAINMENT NEWS --




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fullpint

fullpint Hotrods, Burgers and Beers fundraiser happening Saturday https://t.co/sk5VfsyBDI 4 days ago

BigAnthony_1981

Anthony Hildebrand RT @kallyn_hobmann: The 5th annual Hotrods, Burgers and Beers fundraiser is happening until 2 p.m. today at the 1933 Bar and Grill. All pro… 5 days ago

kallyn_hobmann

Kallyn Hobmann The 5th annual Hotrods, Burgers and Beers fundraiser is happening until 2 p.m. today at the 1933 Bar and Grill. All… https://t.co/TMHF9xlb7c 5 days ago

Bakocom

Bako.com Hotrods, Burgers and Beers fundraiser happening Saturday by 23 ABC #News | KERO 47 minutes ago 1 minute, 22 seconds… https://t.co/pI0HcoINsv 5 days ago


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