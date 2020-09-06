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153 people rescued from Mammoth Pool Reservoir

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:50s - Published
153 people rescued from Mammoth Pool Reservoir
153 people rescued from Mammoth Pool Reservoir

MASSIVE RESCUE OPERATION IN THEAREA OF MAMMOTH POOL RESERVOIR.TRAPPING HUNDREDS OF PEOPLE ANDLEAVING MANYSEVERELY INJURED.FIRE AND LAW ENFORCEMENTAGENCIES FROM FRESNO ANDMADERA COUNTIES - AS WELL ASMEMBERS OF THENATIONAL GUARD CONDUCTED THEOPERATION.NOW AS OF ONE O'CLOCK THISMORNING - 163 PEOPLE HAVEBEEN RESCUED - 20 OF THEM WERETAKEN TO A HOSPITAL ANDSOME OF THEM HAD CRITICAL BURNINJURIES.AND - JUST INTO OUR NEWSROOM ACOUPLE HOURS AGO - THE ENTIRECOMMUNITY OF SHAVER LAKE IS NOWUNDER AN EVACUATIONORDER DUE TO THE FIRE - THAT'SACCORDING TO THE FRESNOCOUNTY SHERIFF'S OFFICE.ALL RESIDENTS AND VISITORS AREURGED TO LEAVE IMMEDIATELY.OFFICIALS SAY THERE IS ANIMMINENT THREAT TO LIFE ANDPROPERTY DUE TO THE FAST MOVINGCREEK FIRE.THE FIFT




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