shares ShareTweetSavePostSend Un centro acático local tuvo bastante actividad este ía del trabajo a pesar de las restricciones del coronavirus. Las condiciones de humo no impidieron que la gente acudiera al thermalito forebay para disfrutar del ía del trabajo. Comenzaron a llegar justo cuando el centro abró, alrededor de las 10 de la mañana. El gerente del forebay, ted wheeler, dice que el fin de semana del ía del trabajo suele ser el fin de semana ás ocupado y este año no fue la excepcón. Wheeler dice que el año pasado durante en esta misma fecha ganaron alrededor de 50 mil ólares, pero este año lo han duplicado. El centro suele cerrar despés del fin de semana del ía del trabajo, pero este año permaneceá abierto hasta finales de septiembre.





