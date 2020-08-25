Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Union leaders: pandemic highlights fight for workplace safety

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:54s - Published
Union leaders: pandemic highlights fight for workplace safety

Union leaders: pandemic highlights fight for workplace safety

The Greater Green Bay Labor Council and AFL-CIO organized a drive-thru food drive in place of their annual barbecue due to coronavirus precautions.

HAS REDEFINED THEFIGHT FORWORKPLACE SAFETY.NBC 26'S RACHELHOPMAYER CAUGHTUP WITH SOMEPEOPLE AT A LOCALLABOR DAYFUNDRAISER, ANDTELLS US WHAT IT'SBEEN LIKE.STEVE: IT'S NOT ALLABOUT THE BIG BOXSALES.

LABOR DAY IS AFEDERAL HOLIDAY TOCELEBRATE WORKINGFAMILIES!AS MANY CELEBRATELABOR DAY WITH ASHORTENED WORKWEEK, UNIONS HAVEFACED A TOTALLY NEWFIGHT FORWORKPLACE SAFETYIN THE FACE OFCORONAVIRUS.

MUCHOF THAT FIGHT WASFELT AT THE JBSMEATPACKING PLANTIN GREEN BAY,WHERE WORKERSSAW THE AIRBORNEDISEASE SPREADRAPIDLY DUE TO THEPLANT'SREFRIGERATION.DAVE: THEY HAD TO GOTO WORK AND NOT BECERTAIN REALLY HOWSAFE IT WAS AND HOWIT WOULD AFFECTTHEM AND THEIRFAMILY.JEFF: WELL BEING ANESSENTIAL WORKER, ITWAS JUST TOUGH TOGET UP EVERYMORNING AND GO INTO THE PLANTKNOWING THATEVERYONE ELSE WASSTAYING HOME.

ANDALL OF OURCOWORKERS, A LOT OFOUR COWORKERSTHAT WERE SICK, THELINES SPEEDS GOTTURNED WAY DOWN,SO IT WAS DOWN TOCRAWLING, WHERE WECOULD HARDLY KEEP ITOPERATING.WITHOUT THE ABILITYTO HOLD THEIR USUALIN PERSON UNIONMEETINGS, THEREWAS A LOT OFUNCERTAINTYAROUND WHAT THEYNEEDED TO DO FORSAFETY...SOMESAYING, THE ONLYPREPARATION THEYHAD...WAS FROMWHAT THEY KNEW OFTHE PREVIOUS FLUSTRAINS.JEFF: WE DO HAVEOSHA HEATH ANDSAFETY STANDARDSTHAT PROTECTWORKERS, BUTUNFORTUNATELYTHERE'S NO STANDARDTHAT PROTECTS FROMA PANDEMIC.

THEREWILL BE IN THE FUTUREI HOPE, IF WE ELECTTHE RIGHT PEOPLE.IN THE MEAN TIME,THESE UNIONMEMBERS AREFOCUSING ONSOMETHINGDIFFERENTTODAY...TO HELPTHEIR NEIGHBORS.INSTEAD OF THEIRANNUAL BARBECUEFUNDRIASER, THEGREATER GREEN BAYLABOR COUNCIL ANDAFL-CIO HOSTED ADRIVE-THRU, FOODDRIVE TO CELEBRATETHE HOLIDAY.STEVE: WE ENDED UPPUTTING THISTOGETHER TO SEE IFWE COULD STILL TAKECARE OF THEPANTRIES ANDSHELTERS.IN GB, RH, NBC 26TONIGHT'S




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Actor Raveena Tandon And Top School Principals On The New Education Policy - #Htcityspotlight [Video]

Actor Raveena Tandon And Top School Principals On The New Education Policy - #Htcityspotlight

Have you read through the New Education Policy 2020? Do you also have a lot of queries, doubts and questions to ask? Join this panel discussion with esteemed speakers including one of the most popular..

Credit: HT Digital Content     Duration: 02:32Published
NEET, JEE 2020: After Chhattisgarh & Odisha, MP announces free travel for students [Video]

NEET, JEE 2020: After Chhattisgarh & Odisha, MP announces free travel for students

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan announced free travel for all Madhya Pradesh students appearing for NEET and JEE exams. MP government will provide free travel arrangements from block or district..

Credit: HT Digital Content     Duration: 02:54Published
Covid-19: Parliament monsoon session likely from September 14th to October 1st |Oneindia News [Video]

Covid-19: Parliament monsoon session likely from September 14th to October 1st |Oneindia News

First since the coronavirus lockdown was declared in March, The monsoon session of Parliament is likely to run from September 14 to October 1, proceedings of both Houses would take place without leave..

Credit: Oneindia     Duration: 02:50Published