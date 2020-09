Oficial resulta herido durante arresto en Chico Video Credit: KHSL - Published 4 minutes ago Oficial resulta herido durante arresto en Chico Un oficial de la Policía de Chico fue herido durante un altercado en un arresto por la avenida Nord el domingo. 0

shares ShareTweetSavePostSend La poliía de chico dice que un oficial esá hospitalizado despés de ser herido por un sospechoso durante un arresto. La poliía dice que aaron duggar, de 21 años de edad, cauó lesiones importantes al oficial. Los agentes fueron llamados a las avenidas west 8th y nord justo antes de las siete de la noche del domingo, donde encontraron a duggar caminando por la calle... posiblemente borracho. Dicen que duggar se aleó entre las casas y saló vallas, pelándose con los dueños de propiedades y amenazando con matar a uno de ellos con una pistola. El arma... que fue robada... fue encontrada en el suelo cerca de donde duggar y el oficial que lo arresó pelearon. El oficial no identificado se encuentra estable en el centro édico enloe ###





