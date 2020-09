Advertencia de incendios de bandera roja Video Credit: KHSL - Published 6 minutes ago Advertencia de incendios de bandera roja Continuamos teniendo preocupaciones críticas la advertencia de bandera roja debido al viento llegando desde el este y la poca humedad. Ese aviso permanece vigente hasta el miércoles y abarca la mayoría de nuestra región.Mientras tanto el humo de los incendios forestales continúa afectando la calidad del aire y las temperaturas. 0

shares ShareTweetSavePostSend Rompimos un record hisóricos en temperaturas áximas, pero hoy estamos mucho ás frescos y muchos solo alcanzaron los 90 esta tarde. Mantendremos este clima ás fresco los póximos ías. Continuamos teniendo preocupaciones cíticas la advertencia de incendio de bandera roja debido al viento llegando desde el este y la poca humedad. Ese aviso permanece vigente hasta el mércoles y abarca la mayoía de nuestra regón. Mientras tanto el humo de los incendios forestales contiúa afectando la calidad del aire y las temperaturas. El sistema de alta presón se mantiene en nuestra regón, pero otro sistema de baja presón esá presente al este lo que creo los vientos moderados alcanzando 30 mph en el valle y 50 mph en las zonas montañosas.





