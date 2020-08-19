How to find out if you are scheduled for a power shut-off
How to find out if you are scheduled for a power shut-off
If you would like to check on your address and see if your neighborhood is scheduled to have an outage.
Here's how you can do it.
SCHEDULED TO HAVE AN OUTAGE...HERE'S HOW YOU CAN DO IT...HEAD TO THE P-G AND E WEBSITE --AND UNDER THE BIG BANNER ATTHE TOP OF THE PAGE THAT SAYS"PUBLIC SAFETY POWER SHUTOFFANNOUNCEMENT" -- CLICK ON THEBIG YELLOW BUTTON THAT SAYS "GETCURRENT INFORMATION." THERE YOUWILL FIND A BOX ON THE LEFT SIDEOF THE SCREEN AND YOU CAN CLICKON "LOOK UP YOUR ADDRESS."ON THE NEXT SCREEN ENTER YOURADDRESS.THEN ONCE IT LOADS -- IT WILLTELL IF YOUR POWER IS CURRENTLYOFF OR ON AND IF THERE ARE ANYFUTURE OUTAGESPLANNED.THERE IS ALSO AN INTERACTIVEOUTAGE MAP ON THE P-G AND EWEBSITE.ALL OF THIS INFORMATION ANDLINKS TO GET THERE AREAVAILABLE AT OUR WEBSITE -- TURNTO 23 DOT COM.NOW WE TURN TO