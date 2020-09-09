Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Palm Beach County School Board to discuss restarting fall sports

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:31s - Published
Palm Beach County School Board to discuss restarting fall sports

Palm Beach County School Board to discuss restarting fall sports

This could be a game changer for student athletes who are eager to get back in action.

STUDENT ATHLETES COULD GET ABETTER IDEA WHEN THEY CAN GETBACK ON THE FIELD.

THE SCHOOLBOARD IS SET TO TALK ABOUT ATIMELINE FOR RESUMING SOMEHIGH SCHOOL SPORTS.

W-P-T-VNEWSCHANNEL FIVESUSSKIND IS LIVE AT THEDISTRICT OFFICE WITH THATINFORMATION, ALL NEW THISMORNING.

STEPHTHIS WOULD BE A GAME CHANGERFOR THOSE FALL STUDENT ATHLETESWHO ARE EAGER TO GET BACK INACTION..

ESPECIALLY THESENIORS WHO ARE TRYING TO GETCOLLEGE SCHOLARSHIPS.TODAY THE SCHOOL BOARD WILL BEDISCUSSING A PLAN TO PHASE INFALL SPORTS.

FOR EXAMPLE..VARSITY FOOTBALL WOULD BEGINWITH OUTDOOR CONDITIONING ONSEPTEMBER 21ST WITH GAMESBEGINNING OCTOBER 30.

GIRLSVOLLEYBALL WOULD ALSO STARTWITH OUTDOOR CONDITIONING ONTHE 21ST AND MATCHES OCTOBER26.

THERE ARE ALSO SIMILARGUIDELINES FOR RESTARTINGSWIMMING AND DIVING..BOWLING..

CROSS COUNTRY..

GOLFAND CHEERLEADING.

THIS WILLALL BE ON THE TABLE WHEN THEBOARD MEETS THIS AFTERNOON.ALSO A REMINDER TO PARENTS-TODAY IS THE DEADLINE TO LOGIN TO YOUR CHILDCHOOSE WHETHER THEY WILL GOBACK TO IN PERSON LEARNING ORSTAY IN DISTANCE LEARNING.REMEMBER YOU CAN CHANGE YOURDECISION AT A LATER TI




You Might Like


Tweets about this

_pseudo_nom

𝓝𝓸𝓶 𝓭𝓮 𝓟𝓵𝓾𝓶𝓮 This is amazing. "At this time, only first responders (School Police) are presumed to have contracted the virus at… https://t.co/tjCUwzHrU4 29 seconds ago

BocaNews1

Boca News COVID SCHOOLS: What Has Your Palm Beach County School Principal Told You? https://t.co/nsLvVCZveX 33 minutes ago

CBS12

WPEC CBS12 News Grab-and-go meals begin today for @pbcsd students. https://t.co/MOhmWoHmEz 38 minutes ago

tomdangelo44

Tom D'Angelo RT @PhillipSuitts: What has been talked about for awhile seems close to coming to fruition. Palm Beach County, along with Broward and Miami… 1 hour ago

Patriotpeter2

Peter Starken Palm Beach County elementary school teacher caught with child pornography, arrest report states https://t.co/Lz7AYYbP3g 8 hours ago

WPBF25News

WPBF 25 News CTA president calling on Palm Beach County School District to address reopening issues https://t.co/sz7Cpj5m9D 8 hours ago

Adam_Ellington

Adam Ellington RT @ZsaZsaGabored: Saturday 10am, Please join me and other teachers, parents and staff as we demand answers from the Palm Beach County scho… 8 hours ago

ZsaZsaGabored

Meagan Saturday 10am, Please join me and other teachers, parents and staff as we demand answers from the Palm Beach County… https://t.co/wsCXnJ70mm 8 hours ago


Related videos from verified sources

Palm Beach County School Board working on safety plan [Video]

Palm Beach County School Board working on safety plan

Members of the Palm Beach County Classroom Teacher's Association showed up to express their concerns directly to the board.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 02:26Published
Shawnee Mission School District to allow fall sports, activities to resume [Video]

Shawnee Mission School District to allow fall sports, activities to resume

The Shawnee Mission School District reversed course on Wednesday and will allow fall athletics to continue amid the COVID-19 pandemic.

Credit: 41 Action News     Duration: 02:26Published
Palm Beach County Classroom Teachers Association President Justin Katz addresses Palm Beach County School Board members on Wedne [Video]

Palm Beach County Classroom Teachers Association President Justin Katz addresses Palm Beach County School Board members on Wedne

The president of the Palm Beach County Classroom Teachers Association, Justin Katz, addressed school board members on Wednesday about a list of "grave concerns" he has as students prepare to return to..

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 04:49Published