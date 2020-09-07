Breezy, cooler day in the Valley
ALWAYS FILTERED.Megan: THANK YOU NICK AND IAMTRAKING THE AIR YOU BREATHEWHEN YOU STEP OUTSIDE.YESTERDAY WAS REALLY HAZY.IF YOU HAVE BREATHINGSENSITIVITIES YOU MAY HAVE FELTIT FROM THE CALIFORNIA WILDFIRESMAKING ITS WAY IN.THE HAZE TODAY IS GOING TO CLEAROUT.HOWEVER THE MORNING, YOURCONCERNS ARE THE SMOKE AND DUSTIF YOU HAVE BREATHINGSENSITIVITIES, IN THE EVENING,IT IS THE OZONE.IT'S NOT AS BAD AS YESTERDAY.NO HAZE COMING INTO THE VALLEYBUT THE SMOKE IS STICKING AROUNDIN OUR FORECAST.WE WANT TO TALK ABOUT CLOUDS ANDRADAR.I LIVE IN CHANDLER IN THE EASTVALLEY AND WE GOT A STORMYESTERDAY, A STRAY STORM,ISOLATED AND WE SAW STORMS UP TOTHE NORTH.IT LOOKS LIKE WE ARE CLEARINGOUT ANY STORM SYSTEM THAT WAS INOUR FORECAST FOR TODAY.AS FOR THE TEMPERATURES WHEN YOUSTEP OUTSIDE, IT'S AN ABSOLUTELYBEAUTIFUL MORNING.WE'RE IN THE 60S IN SOME PARTSOF THE VALLEY.SOME IN THE 70S.66°° IN GILBERT.64°° IN APACHE JUNCTION AND 64°°IN BUCKEYE.HERE'S THE VALLEY PLANNER FORACTIVITIES.I THINK MANY OF US WILL WANT TOGET OUTSIDE AFTER SEEING SOME OFTHE TEMPERATURES RIGHT NOW.I AM GIVING YOU THE GREEN LIGHTACROSS THE BOARD.FOR HIKING, YOU STILL WANT TO GOEARLIER.TEMPERATURES ARE GOING TO WARMSTILL INTO THE 90S.WE DO HAVE DRY ROADS, THOSESTORMS HAVE CLEARED OUT OF OURSTATE.THE HIKING FORECAST FOR YOU INTHE MORNING WILL BE IN THE 70SAS WELL.86°° MID DAY.THE BURN TIME IS LESS THAN 15MINUTES.THE UV INDEX ABOUT AN 8.FORECASTED HIGH, 91°° FOR USTODAY.THAT'S ABOUT 10°° BELOW AVERAGEFOR THIS TIME OF YEAR.ENJOY IT.84°° IN SEDONA.66°° IN PAYSON.92°° IN SHOW LOW.103°° IN PAGE AND 60°° IN WINDOWROCK.AND INTO TOMORROW, WE'RE GOINGTO COOL OFF FURTHER INTO THEUPPER 60S IN THE PHOENIX METRO.SOME PORTIONS TOWARDS THE NORTHARE REALLY GOING TO GET TOFREEZING LEVEL IN SOME OF THEHIGHER ELEVATIONS.VERY INTERESTING TIME.THE COOL FRONT HAS COME OUR WAYFROM CANADA, IT HAS BEEN MOVINGAWAY FOR A COUPLE OF DAYS ANDHAPPY IT IS HERE.BREEZES STICK AROUND TODAY.NOTHING LIKE THE WIND AND GUSTSYESTERDAY.WE'LL COOL INTO TOMORROWMORNING.95°° ON THURSDAY AND TRIPLEDIGITS DO RETURN COME FRIDAY.101°