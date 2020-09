कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर गर्मायी सिसायत Video Credit: IANS INDIA - Duration: 03:14s - Published 5 minutes ago कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर गर्मायी सिसायत एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुंबई ट्रिप पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. वो आज मुंबई पहुंच गई हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना अपने घर तो पहुंच गई है. लेकिन जैसे ही कंगना मुंबई पहुंची वहां विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद थे। शिवसैनिकों के हाथों में काले झंडे थे तो कई कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की... लेकिन अब वहीं ये विवाद अलग ही लेवल पर पहुंच गया है. घर पहुंचकर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को खुली चुनौती दी है. #KanganaRanaut #SanjayRaut #BMC 0

