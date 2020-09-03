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Restaurants desperate for additional federal funding

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:51s - Published
Restaurants desperate for additional federal funding

Restaurants desperate for additional federal funding

Many restaurants are desperate for more federal assistance in order to survive.

An estimated 16,000 restaurants have permanently closed since the COVID-19 outbreak began.

ORDER TO SURVIVEAN ESTIMATED 16-THOUSANDRESTAURANTS HAVE PERMANENTLYCLOSED SINCE THE COVID-19OUTBREAK BEGAN.OTHERS ARE STRUGGLING TO STAYOPEN, LIKE GRENDEL'SRESTAURANT, OPEN NEAR HARVARDUNIVERSITY SINCE 1971.THE OWNER SAYS SHE'S RUN OUT OFPPP FUNDING AND RUNNING ONEMPTY.THE DOMINOES ARE GOING TO FALL.WITHOUT SOME KIND OF SUPPORT,SOME KIND OF STIMULUS ALLFACETS OF THE ECONOMY ARE GOINGTO STRUGGLE AND IT'S NEEDLESS.THE NATIONAL RESTAURANTASSOCIATION SAYS ITS INDUSTRYIS IN A UNIQUE POSITION: ITWAS THE FIRST TO SHUT DOWN ANDWILL PROBABLY BE THE LAST TORECOVER.THAT'S WHY ITS LOBBYINGCONGRESS FOR ANY KIND OFFUNDING TO HELP RESTAURANTS ONTHE BRINK OF COLLAPSE.BUT POLITICIANS IN WASHINGTONARE AT A STALEMATE OVER ANOTHERROUND OF FUNDING.WE HAVE ADVICE ON FINDING A




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