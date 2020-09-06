Kentucky driver uses hand-drawn license plate
Kentucky driver uses hand-drawn license plate
A Kentucky driver with a hand-drawn license plate failed to fool police, but the effort sure was comical.
Millersburg officers conducted a traffic stop last week after spotting a license plate that looked slightly off.
SURE WAS COMICAL.MILLERSBURG POLICE OFFICERSCONDUCTED A TRAFFIC STOP LASTWEEK..AFTER SPOTTING THIS LICENSEPLATE.FROM A DISTANCE, THE HOMEMADELICENSE PLATE LOOKED LIKE THEREAL DEAL-- ITS NUMBERSAND LETTERS ARE WELL- DRAWN ANDRESEMBLE THE STATE PLATE.BUT THE TAG WAS MISSING THEREGISTRATION STICKER.POLICE DETERMINED IT WAS AD-I-Y PLATE.THE DEPARTMENT OFFERED SOMEADVICE ON THEIR FACEBOOK PAGEFOR ANY DRIVERS WHO MIGHT BELOOKING TO TEST THEIR LICENSEPLATE MAKING SKILLS: "DON'TFORGET TO DRAW THE REGISTRATIONSTICKER."THANK YOU FOR MAKING US A PARTOF YOUR DAY.REMEMBER..WE'RE ALWAYS ON AT KTNV.COM..OUR KTNV MOBILE APP..