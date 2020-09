Tenemos temperaturas frecas a pesar de los incendios forestales Video Credit: KHSL - Published 1 week ago Tenemos temperaturas frecas a pesar de los incendios forestales Estamos viendo temperaturas frescas alcanzan los 80 grados para el Valle. Esta tarde disminuyen los vientos, con excepción a las zonas montañosas donde los vientos soplaran moderadamente. El humo de los incendios forestales continuará afectando la calidad del aire. 0

Las condiciones cíticas debido a los incendios en nuestra regón. Esto, generado por las áfagas de viento y la baja humedad. Esta mañana las áfagas de viento alcanzaron 59 mph lo que causo que el incendio bear se propagara cerca de collins lake. Los vientos esán llegando desde el norte hacia el sur. El humo de los incendios forestales continuaá afectando la calidad del aire. Esta tarde disminuyen los vientos en el valle, con excepcón a las zonas montañosas donde los vientos soplaran moderadamente.





