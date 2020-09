Caída de ceniza y cielos naranjas en el Condado de Butte Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Caída de ceniza y cielos naranjas en el Condado de Butte El humo del Incendio Bear filtro los rayos del sol provocando una tonalidad naranja en el cielo. Además también hubo bastante ceniza. 0

shares ShareTweetSavePostSend El distrito de manejo de la calidad del aire en el condado de butte alerto que en elárea de oroville y foothills la calidad del aire es un muy insalubre. Mientras tanto en chico el cielo, como en gran parte del norte del estado se vio naranja desde el amanecer. El humo filtro los rayos sol, provocando temperaturas mucho ás frescas y cielos oscuros y rojizos en muchasáreas. La calidad del aire comenó moderada en chico y gridley pero comenó a empeorar conforme avanzo el dia. Tambén hubo intensa cída de ceniza.###





