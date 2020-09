स्वामी को जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री ने किये Video Credit: IANS INDIA - Duration: 01:31s - Published 5 days ago स्वामी को जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री ने किये जेईई-नीट की प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब इसे लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आमने-सामने आ गए. #NEETJEE #SubramanianSwamy #RameshPokhriyal 0

