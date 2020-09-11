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Fox 4 Foodtruck Bowl

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:57s - Published
Fox 4 Foodtruck Bowl

Fox 4 Foodtruck Bowl

Fox 4 members will be playing a friendly competition called the Food Truck Bowl, where each member will pick a team that they think will win for a chance to win a pick at a food truck.

WHO WEREN’T FOLLOWING THE RULESDON’T DO SO AGAIN... SO THEY CANREMAIN OPEN.THE FIRST WEEK OF FOOTBALL HASALREADY BEGUN.LAST NIGHT, THE CHIEFS AND THETEXANS PLAYED A THURSDAY NIGHTFOOTBALL GAME TO KICK OFF THESEASON... THIS SUNDAY, FOX 4 ISAIRING TWO GAMESSO EACH WEEK... THE MORNING NEWSCREW WILL MAKE PICKS ON WHO WETHINK WILL WIN THE GAMES.

WE’RECALLING IT THE FOX 4 FOOD TRUCKBOWL, AND THE WINNER WILL GET TOPICK A RESTAURANT OR FOOD TRUCKTO COME IN FOR A SPECIAL FOODTRUCK FRIDAY.HERE ARE OUR PICKS FOR GAME ONGREEN BAY PACKERS VERSESMINNESOTA VIKINGS(AD LIB PICKS)AND FOR AMERICA’S GAME OF




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