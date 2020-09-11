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7 First Alert Forecast 0911 5PM

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:36s - Published
7 First Alert Forecast 0911 5PM
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WEEKEND AND GAMEDAY FORECAST...7 FIRST ALERTMETEOROLOGISTAUTUMNLEWANDOWSKI ISTRACKING WHAT YOUNEED TO KNOW..THE WEEKEND STARTSDRY WITH RAINHOLDING OFFSATURDAY ASTEMPERATURES CLIMBBACK TOWARDS 80.SUNDAY STARTS WITHRAIN BUT BECOMESMORE SCATTEREDAND EVENTUALLYENDS LATER IN THEDAY.FRIDAYMORNING: 57AFTERNOON: 69MORNING CLOUDS,AFTERNOONSUNSHINE.SATURDAYMORNING: 53AFTERNOON: 80SUN AND CLOUDS.RAIN HOLDS OFF UNTILWELL AFTER DARK.SUNDAYMORNING: 66AFTERNOON: 75SCATTEREDSHOWERS, ISOLATEDT-STORMSTILL AHEAD ON 7




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