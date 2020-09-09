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NNU implements saliva based COVID screening; Announces five new cases

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:48s - Published
NNU implements saliva based COVID screening; Announces five new cases

NNU implements saliva based COVID screening; Announces five new cases

Northwest Nazarene University announced Saturday that it has begun utilizing a saliva based surveillance tool that can be used to screen for COVID-19.

HAVEN'T HADSPREADWEST ADA MOVES TOHYBRID LEARNING ONMONDAY... MEANINGHALF OF STUDENTSWILL RETURN TOSCHOOL ON ONE DAYAND THE OTHERHALF RETURN ONTHE ALTERNATINGDAY.NORTHWESTNAZARENEUNIVERSITYANNOUNCES FIVECOMMUNITYMEMBERS HAVETESTED POSITIVEFOR THECORONAVIRUS SINCETHE START OFCLASSES... AND NOWTHEY'RE USING ANEW TOOL TO HELPSCREEN FOR COVID-19.THE UNIVERSITYNOW OFFERINGTESTS THAT USESALIVA TO SCREENFOR THE PRESENCEOF COVID-19.THE UNIVERSITYSAYS IT HELPS ONCAMPUS STUDENTS,STAFF AND FACULTYBE REGULARLYSCREENED.ALL FIVE PEOPLEWHO TESTEDPOSITIVE ARE INISOLATIONACCORDING TO THEUNIVERSITY.PEOPLE CANCOLLECT ANDSUBMIT THEIR OWNSALIVA SAMPLE.NEARLY 14-HUNDREDCAMPUS MEMBERSHAVE PARTICIPATEDIN THE INITIALSCREENING.




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