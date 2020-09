गृहमंत्री फिर एम्स में भर्ती हुए Video Credit: IANS INDIA - Duration: 00:52s - Published 26 seconds ago गृहमंत्री फिर एम्स में भर्ती हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले काफी वक्त से सेहत से जुड़ी परेशानी झेल रहे है....अस्पताल से डिस्चार्ज होने के दो हफ्ते बाद ही अमित शाह को फिर से एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को सांस लेने में दिक्कत हुई जिसके बाद उन्हे एम्स में एडमिट कराया गया. #AmitShah #AmitShahHospitalised #AIIMS 0

