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Mandel Public Library of West Palm Beach reopens its doors

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:32s - Published
Mandel Public Library of West Palm Beach reopens its doors

Mandel Public Library of West Palm Beach reopens its doors

The Mandel Public Library of West Palm Beach will open for business with limited in-person services and a variety of COVID-19 safety measures in place.

WELCOME IT'S FIRST VISITORS INMONTHS.

W-P-T-V NEWSCHANNELFIVELIVE THERE TO EXPLAIN SOME OFTHE SAFETY CHANGES YOUTHE LIBRARY OPENS ITS DOORS AT9:30 THIS MORNNG FOR LIMITEDIN-PERSON SERVICES AND THEREARE SOME NEW PROCEDURES YOUNEED TO KNOW ABOUT.THE LIBRARY STAFF IS ASKINGYOU TO LIMIT YOUR VISIT TO ONEHOUR.

MATERIALS THAT YOU CHECKOUT AND USE WILL BE SUBJECT TOA FOUR DAY QUARANTINE BEFORETHEY ARE RETURNED TO LIBRARYSHELVES.

MASKS ARE REQUIRED ATALL TIMES AND A LIMITED NUMBEROF COMPUTERS ARE AVAILABLE TOCOMPLY WITH SOCIAL DISTANCING.YOUSEATING.THE LIBRARY ALSO HAS A VARIETYOF DIGITAL SERVICES STILLAVAILABLE IF YOU ARENCOMFORTABLE COMING INSIDE.WEWEBSITE WPTV DOT C




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