Teens Helping Seniors inspires teens across the country
Teens Helping Seniors inspires teens across the country
A trip to the grocery store can be a difficult and stressful outing for a senior.
Two high schoolers from Maryland jumped in to help, and now their idea is spreading across the country.
OUTING FOR A SENIOR.THATS WHY - TWO HIGH SCHOOLERSFROM MARYLAND JUMPED IN TOHELP.NOW THEIR IDEA IS SPREADINGACROSS THE COUNTRY.THE STUDENTS, JUST 15 AND 16-YEARS-OLD, ARE COORDINATINGHUNDREDS OF FREE GROCERYDELIVERIES FOR SENIORS IN NEEDDURING THE PANDEMIC.AND IT STARTED BY MAKINGGROCERY DELIVERIES TO THEIR OWNGRANDPARENTS.DHRUV: I SAW THE FEAR IN THEIREYES EVERY TIME THEY WENT TOTHE GROCERY STORETHERE WAS ATRADE OFF THEY HAD TO MAKEBETWEEN THE NECESSITIES ANDTHEIR PERSONAL SAFETY THAT IWANTED TO AVOID AT ALL COSTS.MATTHEW: WE KNEW WE COULDN'TRELY ON THE GOODWILL OF PEOPLEWEBSITE...TEENS HELPING SENIORS DOT COM.COM.ANY SENIOR IN NEED CAN E-MAIL AGROCERY LIST, AND THEYCOORDINATE GETTING A VOLUNTEERIN THE AREA...WHO CAN SERVICE THAT REQUEST INA 1 TO 2 DAY TURNAROUND.