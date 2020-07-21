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Nevada immigrants could be deported because of court decision

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:54s - Published
Nevada immigrants could be deported because of court decision

Nevada immigrants could be deported because of court decision

The 9th Circuit Court of Appeals’ has decided to vacate a preliminary injunction halting the termination of Temporary Protected Status (TPS) designations from El Salvador, Haiti, Nicaragua, and Sudan.

More: https://www.ktnv.com/news/nevada-governors-office-issues-statement-on-9th-circuit-decision

BUT FIRST..THOUSANDS OF NEVADANS...COULD BE FORCED TO LEAVE THECOUNTRY!

THANKS FOR JOINING USON T-V..APPLE T-V...OR WHEREVER YOU'RESTREAMING US.I'M ROSS DIMATTEI!THE 9TH CIRCUIT COURT OFAPPEALS WILL ALLOW THE TRUMPADMINISTRATION TO END TEMPORARYPROTECTED STATUS FOR IMMIGRANTSFROM EL SAVADOR, HAITI,NICARAGUA AND SUDAN.RIGHT NOW...MORE THAN FOUR- THOUSAND PEOPLELIVING IN NEVADA HAVE TEMPORARYPROTECTED STATUS.THE GOVERNORS OFFICE FOR NEWAMERICANS SAYS THAT MANY OFTHEM HAVE BEEN LIVING IN OURSTATE FOR DECADES, RAISINGFAMILIES AND CONTRIBUTING TOTHE ECONOMY.THE OFFICE RELEASED A STATEMENTSAYING IN PART:FORCING THESE NEVADANS OUT OFTHE COUNTRY, MANY WHO ARESERVING AS ESSENTIAL FRONTLINEWORKERS DURING THIS COVID-19PANDEMIC, NOT ONLY PUTS THESEINDIVIDUALS BACK IN POTENTIALDANGERBUT ALSO SIGNIFICANTLY IMPACTSTHE LIVES OF THEIR FAMILIES ANDOUR LOCAL COMMUNITIESWE HAVE REACHED OUT TO THEWHITE HOUSE FOR A STATMENT...AND HAVE NOT HEARD BACK.LOCAL SMALL BUSINESSES HAVE A




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_susangarcia_

Susie ♡ RT @KTNV: #Nevada #immigrants could be deported because of court decision https://t.co/EqTPjQzh3L 2 hours ago

KTNV

KTNV 13 Action News #Nevada #immigrants could be deported because of court decision https://t.co/EqTPjQzh3L 2 hours ago

DavidEEntropy

David @8NewsNow “4000 illegal immigrants in Nevada could be deported” your title should read. 3 hours ago


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