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Hancock County prepares for Sally

Video Credit: WAPT - Duration: 00:59s - Published
Hancock County prepares for Sally
Hancock County officials reported flooding Tuesday from Hurricane Sally.

IF NEEDED MEGAN KAGAN.THANK YOU THE EFFECTS OF SALLYCAUSE FLOODING ON MORE THAN 200STREETS IN HANCOCK COUNTY.THIS IS ONE OF THOSE AREAS WHEREA MANDATORY EVACUATION ORDER HASBEEN ISSUED FOR PEOPLSPECIFICALLY IN LOW-LYING AREAS40 PEOPLE ALREADY STAYING AT ASHELTER ON HIGHWAY 43 IN KILL.THERE ARE SEVERAL SAFETYMEASURES IN PLACE.TO HELP PREVENT THE SPREAD OFCOVID-19 AT THAT SHELTERINCLUDING MANDATORY FACE MASKSTEMPERATURE CHECKS AND SOCIALDISTANCING AND THERE’ ALSO ASEPARATE COVID-19 SHELTERAVAILABLE FROM THE COUNTY FORANYONE SHOWING SYMPTOMS.ARE YOU A PERSON WITH ANY TYPECOVID SYMPTOMS WE CAN SEND THEMTO TO THAT SHELTER.WE’VE BEEN FORTUNATE WE HAVE HADNONE OF THAT AT THIS TIME, BUTWE’RE READY FOR IT IF IF WE DOHAVE THAT.FACE MASKS ARE PROVIDED AT THESHELTER AND KILL THE EMERGENCYMANAGEMENT DIRECTOR IS URGINGPEOPLE TO WAIT UNTIL THE WATER




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CAnitaLee1

Anita Lee RT @Blake_Kaplan: I tweeted the photo, now here's the story from @IsabelleTaft: Hancock County prepares to send hurricane resources east as… 6 hours ago

Blake_Kaplan

Blake Kaplan I tweeted the photo, now here's the story from @IsabelleTaft: Hancock County prepares to send hurricane resources e… https://t.co/dz00Wc1zBi 6 hours ago


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