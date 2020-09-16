Federal Government outlines new plans for COVID-19 vaccines
Federal Government outlines new plans for COVID-19 vaccines
The federal government is outlining a sweeping plan to make COVID-19 vaccines available for free to all Americans.
In a new report to Congress today vaccines would go out within 24 hours of one being approved.
MAKE COVID- 19 VACCINESAVAILABLE FOR FREE TO ALLAMERICANS.IN A NEW REPORT TO CONGRESSTODAY- - VACCINES WOULD GO OUTWITHIN -24- HOURS OF ONE BEINGAPPROVED.FEDERAL HEALTH AGENCIES AND THEDEFENSE DEPARTMENT ARE PLANNINGON A VACCINATION CAMPAIGN TOBEGIN GRAUDALLY IN JANUARY --OR EVEN LATE THIS YEAR --EVENTUALLY RAMPING UP TO REACHANY AMERICAN WHO WANTS A SHOT.THE PENTAGON WOULD BE INVOLVEDWITH THE DISTRIBUTION OFVACCINES -- BUT CIVILIAN HEALTHWORKERS WOULD BE THE ONESGIVING SHOTS.THE DIRECTOR OF THE C-D-C SAYSTHE AGENCY WILL WORK WITH STATEHEALTH OFFICIALS TO EXECUTE THEVACCINATION PLAN IN COMINGDAYS.THE BIG TEN CONFERENCE HAS