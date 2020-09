WAAY 31 en español 16 de septiembre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 5 minutes ago WAAY 31 en español 16 de septiembre 0

shares ShareTweetSavePostSend La buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este miercoles 16 de septiembre. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. Sally toco tiera a las 4:45 de la mañana cerca de gulf shores, alabama. Era un huracan de categoria 2 con vientos hasta 105 millas por hora! Hoy el huracan se degrado a tormenta tropical. La tormenta tropical se esta moviendo lentamente a traves el estado. Dejando inundaciones histricas y catastrficas en su camino. Sally va continuar a moverse hacia el noreste. Se espera que el centro de la tormenta se mueva a georgia y carolina del sur mañana.. El centro de alabama y el centro de georgia podran registrar posiblemente de 10 a 30 centmetros de lluvia, con la posibilidad de importantes inundaciones repentinas. Partes de las carolinas podran recibir de 10 a 22 centmetros de lluvia al final de la semana. Lo bueno es que nosotros no vamos a ver tanta lluvia. El area de sand mountain puede ver como una pulgada de lluvia. Pero si veremos vientos de hasta 30 millas por hora a traves la parte norte de alabama. Aqui pueden ver algunos de los daños causado por la tormenta. La llegada del huracn arrastr botes a tierra o los hundi en el muelle, arranc palmeras, quit techos. Calles y comunidades fueron inundadas. Los equipos de emergencia sacaron a las personas de numerosas casas inundadas. Cerca de medio milln de personas no tienen servicio elctrico en la costa de alabama y el oeste de florida un grupo voluntario de huntsville se estan preparando para ayuda a personas impactadas. Esta semana el centro "rock family worship" esta colecionando equipo como sierras de cadena que necesitan para ayudar a personas con casas inundadas. Planifican ir al sur de alabama este fin de semana o al comienzo de la proxima semana. Una iglesia en decatur esta preguntando por donaciones mientra su equipo tambien se prepara para ayudar a victimas. La iglesia de cristo de decatur necesitan comida, agua y otros suministros para distribuir a comunidades en mobile, gulf shores y el florida panhandle. Alabama añadio mas de 700 casos nuevos de coronavirus desde ayer. Ahora hay mas de 127 mil 500 casos confirmados en el estado y casi 2 mil 300 muertes. El estado tambien reporta otro mil 300 casos probables. Vamos a ver cuantos casos hay en la parte norte de alabama. Waay 31's maria leal ahora reporta sobre un nuevo estudio sobre como jovenes minoritarios estan siendo desproporcionadamente impactado por la pandemia. 0.2 por ciento de las muertes confirmadas en el estado eran jovenes con menos de 17 años. No es claro cuantos de ellos eran hispanos o afro-americanos. Hospitales a traves de la parte norte de alabama estan empezando a ofrecer pruebas rapidas de coronavirus. Las pruebas son tan rapidas que ustedes pueden recibir sus resultados antes de salir de la oficina del doctor. Solo es usado con pacientes con sintomas. Doctores dicen que las pruebas pueden aclara si alguien tiene la gripe o coronavirus. Pero tambien es posible recibir un falso negativo. El c-e-o del hospital de huntsville dice que algunas veces 2 de cada 10 pruebas o 20 porciento son un falso negativo! Lideres locales se van a reunir mañana para discutir un plan de distribucion de una vacuna contra el coronavirus. Las reuniones con oficiales del estado comenzaron esta semana. El ceo del hospital de huntsville dice que espera tener un plan en las proximas 2 semanas. Al regresar.... como un distrito escolar esta ayudando a estudiantes navegar por sus clases virtuales. Ultimas noticias.... la policia de tuscumbia esta buscando a la persona quien robo y decapito una cabra. La cabra sushi era mascota de la familia del doctor mark mcllwain. Desaparecio el 6 de septiembre. Y solo su cabeza fue encontrado el martes en frente del cementerio "colbert memorial gardens". La policia dice que es claro que no fue un ataque de otro animal. Sino alguien decapito la cabra. La familia esta ofreciendo 2 mil dolares para cualquier informacion que llega a un arresto de la persona responsable. Clases virtuales pueden ser dificial -- especialmente para aquellos que hablan ingles como segundo idioma. Por eso las escuelas de la ciudad de huntsville estan proveyendo ayuda para estas familias. "el problema nmero uno fue el lenguaje, el problema nmero dos fue la tecnologa, pero en estos problemas hemos encontrado soluciones y hemos estado ayudndoles con todas estas dificultades por eso la asociacion hispana de alabama esta ofreciendo sesiones virtuales todos los jueves para ayudar familias. Pero el distrito cree que el regreso al salon puede aliviar la presion de tratar de entender las clases en linea. "yo pienso que ahora que regresemos a clases eso va a ayudar muchsimo a las familias hispanas porque los alumnos van a poder ver la maestra, le van a poder demostrar cmo hacer sus tareas, les van a poder explicar el material mejor y pueden ir a la casa ya sabiendo cmo hacer su tarea, pueden encontrar mas informacion sobre las sesiones virtuales y becas de wifi el programa esta ofreciendo en este reportaje en nuestra pagina de web waay tv punto com. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de lunes a viernes. Que





