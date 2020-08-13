17 cities, towns now considered high-risk for COVID-19
BEING TAKEN.TODD?TODD: GOOD MORNING.SEVENTEEN CITIES AND TOWNS ARENOW IN THAT HIGH RISK CATEGORY.THAT’S THE HIGHEST NUMBER SINCETHE STATE STARTED KEEPING COUNT.AS YOU SAID, THAT LIST INCLUDESSIX NEW TOWNS HAVE NOW BEEN.PLAINVILLE, SAUGUS,TYNGSBOROUGH, WRENTHAM,NANTUCKET AND WORCESTER.WE WERE IN WORCESTER LAST NIGHT,WHERE MANY PEOPLE TELL US THEYARE FOLLOWING GUIDELINES.BUT CITY COUNCILOR KHRYSTIANKING FEARS SOME HAVE GROWN TOOCOMFORTABLE WITH THE STATE’SOVERALL PROGRESS FIGHTINGCORONAVIRUS.THE GOOD NEWS, WORCESTER WILLNOW GET MORE STATE HELP AS ITTRIES TO LOWER ITS NUMBERS.