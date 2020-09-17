Custom-made bike stolen from Tucson teen with cerebral palsy
Custom-made bike stolen from Tucson teen with cerebral palsy
A custom-made bike designed for a Tucson boy with cerebral palsy was stolen and the family is asking for help finding it.
PALSY -- HAS BEEN STOLEN.
TAKEA GOOD LOOK AT THIS PICTURE.THIS IS FRANCISCO -- RIDINGHIS BIKE.
IT WENT MISSINGYESTERDAY MORNING IN THE AREAOF VALENCIA & 12TH.
HIS FAMILYSAYS -- THE BIKE WAS CHAINEDUP.
IT APPEARS SOMEONE CUT THECHAIN AND LOCK.
IN HIS LIFE --FRANCISCO HAS HAD 5 SURGERIES-- BECAUSE OF CEREBRAL PALSY.HIS FAMILY SAYS -- THE BIKEHELPS HIM STRETCH AND EXERCISEHIS LEGS -- SOMETHING AWHEELCHAIR CAN'T DO.
"BEING ANORMAL KID, RIDING HIS BIKE UPAND DOWN WITH A BIG OL SMILEON HIS FACE.
BEING A REGULARKID.
NOW THAT IT'S TAKEN HECAN'T DO THOSE ANYMORE." HISFATHER VISITED PAWN SHOPS INTHE AREA TO SEE IF IT ENDED UPTHERE -- BUT THEY HAVEN'T HADSUCCESS.
IF YOU SEEFRANCISCO'S BIKE -- PLEASECALL POLICE.PIMA ANIMAL CARE CENTER -- ISLOOKING FOR PEOPLE WHO CAN